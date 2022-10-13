Gençler, geleneksel spor dallarıyla eğlendi

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçe sınırlarında yer alan Dinek Dağı Atlı Safari ve Doğa Parkı’nda, Karakeçili Kaymakamlığı koordinesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından gençlere yönelik etkinlik düzenlendi. Ata binme ve ok atma gibi geleneksel spor dallarıyla eğlenen gençler, 1745 rakımlı dağda manzaraya karşı salıncağa binip ardından ATV kullanarak birçok aktivite de bulundu. Karakeçili Kaymakamı Ali Can Uludağ ile Balışeyh Kaymakamı Sançar Batuhan Kurdu, günün sonunda gençlerle birlikte futbol ve voleybol oynadı. Yapılan bu organizasyonla gençlerin moral ve motivasyon bulmaları amaçlandı.

Etkinliğe Karakeçili Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Alaka, Karakeçili Milli Eğitim Müdürü Nafız Arafat Tanıt, Karakeçili Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Fatma Betül Kızılırmak katıldı.