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Genç atlet, Yahşihan Belediyesi adına yarışacak

Türkiye U-16 Atletizm Şampiyonası’nda 800 ve bin 500 metre yarışlarında 5’inci olan Elif Narin, bundan sonraki müsabakalarda Yahşihan Belediyesi adına ter dökecek.

KIRIKKALE 23.06.2022, 17:33
Genç atlet, Yahşihan Belediyesi adına yarışacak

Türkiye U-16 Atletizm Şampiyonası’nda 800 ve bin 500 metre yarışlarında 5’inci olan Elif Narin, bundan sonraki müsabakalarda Yahşihan Belediyesi adına ter dökecek.

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "7’den 70’e her kesim için birbirinden farklı projelere imza atan belediyemiz bu kez de sporcular için harekete geçti. Yeni kurulan Yahşihan Belediyesi Spor Kulübü, yetenekli sporcuları değerlendirmek için adımlar attı" denildi.

Belediye Spor Kulübüne katılan genç sporcu Elif Narin’i makamında ağırlayan Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz yaptığı açıklamada, “Elif kardeşimiz, yeni müsabakalarda bizi temsil edecek. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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