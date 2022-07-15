banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Bu su için kuyruğa giriyorlar
Bu su için kuyruğa giriyorlar
15 Temmuz gecesi ne oldu?
15 Temmuz gecesi ne oldu?
Ali Babacan oğlu Kerem'i evlendirdi
Ali Babacan oğlu Kerem'i evlendirdi
Trump, 2024 Başkanlık seçimlerinde aday
Trump, 2024 Başkanlık seçimlerinde aday

Evin mutfağında çıkan yangın hasara yol açtı

Kırıkkale’de bir evin mutfak bölümünde çıkan yangın, büyük çapta maddi hasar oluşturdu.

KIRIKKALE 15.07.2022, 12:30
Evin mutfağında çıkan yangın hasara yol açtı

Kırıkkale’de bir evin mutfak bölümünde çıkan yangın, büyük çapta maddi hasar oluşturdu.

Yangın, Kırıkkale Yaylacık Mahallesi 11. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 3’üncü katındaki dairenin mutfak bölümünde yangın çıktı. Evde bulunan Selvi Aykut, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında mutfak bölümünde büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Yorumlar (0)
28°
az bulutlu