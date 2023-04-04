Çocuklar çevreci projeleri ile geri dönüşüme dikkat çekti

Kırıkkale’de ilkokul öğrenciler, atık malzemelerden yaptıkları çevreci ürünler ile iklim değişikliği ve geri sönüşüme dikkat çekti.

Kırıkkale’de bulunan Hasan Ali Yücel İlkokulu öğrencileri, hayata geçirdikleri proje çerçevesinde yaşadıkları sorunları kolaylaştırmak için atık malzemelerden çeşitli ürünler tasarladı. Atık maddelerden tasarruf sağlayıcı buluşlar yapan öğrenciler, iklim değişikliği ve geri dönüşüme dikkat çekti. Öğrenciler yaptıkları ürünleri, farkındalık oluşturmak için sınıflarında sergiledi.

“Çocuklara bir problemin nasıl çözülebileceği hakkında öğrenmelerini sağladık”

Öğrencileri yaptıkları çalışmada başarılı bulduğunu söyleyen Hasan Ali Yücel İlkokulu Müdürü Ömer Tanju Cihan, “Biz bu projeyi sınıfımızdaki öğrencilerimizin, yeni nesil bir eğitim modeli olan harezmi ile bağlaştırdık. Öğretmenlerimizin desteği ile çocuklarımızın bir problemin nasıl çözülebileceğini öğrenmelerini sağladık. Başarılı oldular, çünkü günümüzün sorunlarından olan iklim değişiklikleri konusunda çevreyle ilgili çalışmalara yönelik bir metin verdik. Çocuklar da bunları gerçekleştirip ortaya bir proje çıkardılar. Bu proje çocuklarımızın gelişmesi için büyük önem taşıyor, çünkü bir sorunu bulup soruna çözüm bulmak ve çözümün sonucunda da ortaya bir materyal koyması anlamında büyük bir katkı sağladı” diye konuştu.

“Dünyamızın karşı karşıya olduğu sorunları da göz önünde bulundurarak çocuklarla ürünler tasarladık”

Öğrencilerin kendi sorunlarıyla başa çıkabilmesi için proje oluşturduğunu söyleyen sınıf öğretmeni Fisun Özçelik Güney ise, “Bizim amacımız, araştırmacı, meraklı, günlük hayatta karşılaştığı sorunlara çözüm arayan ve çözümler bulan bireyler yetiştirmek. Bu çerçevede çocukların günlük hayatta karşılaştığı sorunlar ne olabilir diye düşündük. İklim bilinci, iklim krizi, geri dönüşüm gibi maalesef dünyamızın karşı karşıya olduğu sorunları da göz önünde bulundurarak çocuklarla ürünler tasarladık” dedi.

Proje çerçevesinde masa yaptığını belirten öğrenci Ali Miraç Ulaç ise, “Ben, su borusundan ve led lamba kullanarak masa lambası yaptım. Gece kitap okurken fazla enerji gideceğine led lamba kullanarak hem daha az enerji gidiyor hem de sadece bulunduğu bölgeyi aydınlatıyor” söyledi.

“Hem aile ekonomim için hem de ülke ekonomim için böyle bir gözlük tasarladım”

Aile ekonomisine katkıda bulunmak için proje yaptığını belirten Mine Güney de, “Geceleri kitap okuduktan sonra yataktan kalkıp ışığı kapatmak çok zor oluyordu. Bazen de uyuya kaldığım için elektrik boşuna gidiyordu. Hem aile ekonomim için hem de ülke ekonomim için böyle bir gözlük tasarladım. Düğmeye bastığımda ışık yanıyor, tekrar bastığımda da ışık kapanıyor” ifadelerini kullandı.