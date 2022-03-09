Çiftçilerin yeni gelir kapısı olacak: Belediye garantili ihracat

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi, çiftçilere ekonomik kazanç sağlamak amacıyla domates kurutma tesisinden elde edilecek ürünleri, yurt dışına ihracat etmeyi planlıyor.

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi, kullanılmayan tarım arazilerine domates yetiştiriciliği yapılması için proje hazırladı. Çiftçilere ekonomik kazanç ve iş istihdamı sağlanması hedeflenen proje kapsamında "domates kurutma tesisi" kurulması planlanıyor. Özel bir şirket ile protokol imzalayan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, tesiste kurutulan domatesleri yurt dışına ihracat ederek, ekonomik kazanç sağlanmasını hedefliyor.

"İlçemize ’domates kurutma tesisi’ kuruyoruz"

Proje ile çiftçilerin atıl durumdaki tarlalarından gelir sağlayabileceklerini vurgulayan Türkyılmaz, "Üretken belediyecilik yolunda hizmetlerimize devam ediyoruz. Tarımda devamlılığı sağlamak adına çiftçilerimizin tarlalarını atıl durumundan çıkarıp kazanç elde etmeleri ve vatandaşlarımıza iş istihdam alanı oluşturmak amacıyla güzel bir projeye imza attık. Özel bir şirket ile ortaklaşa çıktığımız bu yolda, ilçemize ’domates kurutma tesisi’ kuruyoruz" dedi.

"Ev hanımlarına iş imkanı sağlanacak"

Kurutulan domatesleri 6 bin haneye 100’er gram paketlenmiş şekilde dağıtılacağını ifade eden Türkyılmaz, "Kurutulduktan sonra yurt dışına ihraç olacak olan domateslere belediyemiz mahsulleri çiftçilerden alma garantisi de sunuyor. Bu projeyle üretim aşamasında halihazır iş sahibi olmayan vatandaşlarımızın yanı sıra özellikle çalışmak isteyen ev hanımlarına iş imkânı sağlanacak. Geçtiğimiz sene de arazilerimizi atıl bırakmamış çörek otu ekimi gerçekleştirmiştik. Yine kendimizin ürettiği çörek otlarını ilçemizdeki bir kısım evlere dağıtmıştık. Bu sene de üretip kuruttuğumuz domatesleri 6 bin haneye 100’er gram paketlenmiş şekilde dağıtacağız. Şimdiden projemizin ilimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.