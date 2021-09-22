Çelebi’de ozanlar şöleni

Kırıkkale’nin Çelebi ilçesinde "Âşıklar ve Ozanları Anma" etkinlikleri düzenlendi.

Kırıkkale’nin Çelebi ilçesinde belediye meydanında düzenlenen "Âşıklar ve Ozanları Anma" etkinliğine; Kaymakam Ahmet Nuri Demir, Belediye Başkanı Yaşar Erdemir ve Jandarma Komutanı İrfan Işıl’ın yanı sıra vatandaşlar katıldı. Saz ve söz üstatlarının sahne aldığı programda türküler söylendi, şiirler okundu. Tüm-San-Der Başkanı Cavit Baba, bu tür programlara ağırlık vereceklerini dile getirerek, katılımcı olarak Çelebi’ye gelen vatandaşlara teşekkür etti.

Programa çevre illerden birçok ozan, âşık ve şair katıldı. Davut Akyıldız, Ali Aydemir, Dede Bulut, Derviş Güngör, Ertuğrul Öcal, Âşık Hüdaverdi, Mesut Olcay, Şerife Tekin, Tahir Görenli, Hülya Çınar, Ali Suluhan, Erdoğan Çalışkan, Turgay Şaşkın, Nevzat Şaşkın yanı sıra birçok sanatçı sazlarıyla ve sözleriyle programa renk kattı. Yalova Halk Oyunları ekibi de birbirinden güzel figürler ile şenliğe can verdi. Yemek ikramının da yapıldığı programda, Tüm-San-Der Çelebi İlçe Başkanı Davut Akyıldız (Âşık Davudi) bu tür programların kültürün temeli olan ozanlık, âşıklık geleneği için büyük bir öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Programın ikinci bölümünde ise sahne alan şairler, katılımcılara şiir ziyafeti sundu. Tüm-San-Der Kırıkkale İl Başkanı Ömer Dede Kılıç, "Âşıklık, ozanlık kültürün yaşaması için elimizden geleni yapmaya hazırız ve bunun içinde her yıl böyle etkinler yapmak için gayret edeceğiz" dedi.

Programın sonunda da katılımcılara teşekkür sertifikası takdim edildi.