Bu proje ile gençler sporla bilinçlenecek

Kırıkkale İl Müftülüğü tarafından öğrencilere yönelik hayata geçirilen "İlim ile Ruhunu, Spor ile Bedenini Arındır" projesi çerçevesinde gençler proje ile spor ile biinçlenecek.

Kırıkkale İl Müftülüğü tarafından gençlik koordinatörleri ve manevi danışmanlar rehberliğinde Nokta Cami Diyanet Gençlik Merkezi’nde erkek ve kız öğrencilere yönelik proje başlatıldı. Gençlere yönelik başlatılan "İlim ile Ruhunu, Spor ile Bedenini Arındır" projesi sayesinde, milli ve manevi değerlerini kavramış, özümsemiş, şuurlu, vatan ve millet sevdalısı, sağlıklı bireylerin yetiştirilmesi hedefleniyor.

Gençlik Merkezi’nde kız ve erkek öğrenciler için ayrı gün ve saatlerde olmak üzere, uzman antrenörler eşliğinde tekvando, güreş ve boks kursları düzenleniyor. Gençlik Koordinatörü Uzman Vaiz Hilmi Keleş koordinesinde devam eden projeye, gençlerin ilgisi artarak devam ediyor.