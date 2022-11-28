Başkent EDAŞ Kırıkkale’yi bakım ve yatırımlarıyla aydınlattı

Başkent EDAŞ, Kırıkkale’de kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2022 yılının ilk 9 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Başkent EDAŞ, Kırıkkale’de yılın ilk 9 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde önemli çalışmalara imza attı.

Yapılan açıklamaya göre şirket, Kırıkkale’de hizmet verdiği bin 746 trafo ve 8 bin 52 kilometre hat uzunluğunda yaklaşan kış koşullarında da sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü. Daha aydınlık bir Kırıkkale için Merkez, Bahşili, Balışeyh, Çelebi, Karakeçili, Yahşihan Delice, Keskin ve Sulakyurt’ta 11 bin 417 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren şirket ekipleri, bölgede 11 pano ile 13 trafo ve 2 adet dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 152 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Şirket, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Kırıkkale’de hizmet verdiği 176 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 91 kilometrelik yeni kablo döşeyen şirket ekipleri, kentte bin 405 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 56 elektrik panosu ve 14 trafo merkezi montajı da tamamlandı. Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile şirket 2022 yılının ilk 9 ayında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi.

Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan şirket, baskentedas.com.tr, Başkent 186 Mobil Uygulaması ve 186 numaralı Müşteri Hattı’ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ediyor.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nin Toroslar EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bartın, Kastamonu, Zonguldak ve Karabük illerinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Şirketin, Kırıkkale’de bakım ve yatırım çalışmalarının devam edeceğiz belirtildi.