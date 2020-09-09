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Başkan Yıldırım’dan İçişleri Bakanı Soylu’ya ziyaret
KESKİN BELEDİYE BAŞKANI DEDE YILDIRIM, İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'YU MAKAMINDA ZİYARET EDEREK, İLÇE SORUNLARI HAKKINDA BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU.
KIRIKKALE 09.09.2020, 19:17
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Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu makamında ziyaret ederek ilçe sorunları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.
Kırıkkale’nin Keskin İlçe Belediye Başkanı Dede Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’yu, oğlum Burhan ile ziyaret ettik. İlçemizin sorunları hakkında konuşup dile getirdik. Bakanımızın göstermiş olduğu ilgi, alaka ve güler yüzünden dolayı teşekkür eder, saygılarımı sunarım" dedi.
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