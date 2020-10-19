Başkan Yıldırım, "Muhtarlar vatandaşlarımızın çaldığı ilk devlet kapısıdır"
KIRIKKALE'NİN KESKİN BELEDİYE BAŞKANI DEDE YILDIRIM, 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA İLÇEDEKİ MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ.
Kırıkkale’nin Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi.
Keskin’de Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Atatürk Anıtına çelenk bırakılmasıyla başlayan programda muhtarlarla bir araya gelen Başkan Dede Yıldırım tüm muhtarların gününü tebrik etti. Muhtarların 190 yıldır halkın hizmetinde olduğunu kaydeden Yıldırım, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi ’muhtarlar demokrasinin temel taşıdır’. Demokrasi kültürümüzün vazgeçilmez ve en önemli unsurlarından biri olan muhtarlık kurumu 19 Ekim 1829 tarihinden bu yana, 190 yıldır halkımıza ve ülkemize büyük bir özveri ile hizmet vermektedir. Muhtarlar vatandaşlarımızın çaldığı ilk devlet kapısıdır, devlet ile vatandaş arasında hizmet ve gönül bağıdır. Toplumsal dayanışmanın, bir arada yaşama kültürünün öncüsüdür. Muhtarlıklar görev ve sorumluluk sınırları içinde olsun ya da olmasın hayatın her alanında mesai mefhumu olmadan vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtarlarımıza verdiği desteği biliyor, bu konu hakkındaki hassasiyeti yakından takip ediyoruz. Hepiniz görev yaptığınız köylerde ve ilçemizdeki mahallelerimizde fedakarca hizmetler yapıyorsunuz. Büyük bir özveri ile vatandaşlarımıza hizmet veren, devletle halkı buluşturan mutlarımızın 19 Eylül Muhtarlar Günü’nü kutlar, tüm muhtarlarımıza başarılar dilerim" dedi.
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