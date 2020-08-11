Başkan Yıldırım: "Covid-19 mücadelesini birlikte başaracağız"
KORONA VİRÜS (COVİD-19) SALGINIYLA MÜCADELE KAPSAMINDA İSDEM EKİPLERİYLE BİRLİKTE "MASKE-MESAFE-HİJYEN" DENETİMLERİNE KATILAN KESKİN BELEDİYE BAŞKANI DEDE YILDIRIM, COVİD-19 MÜCADELESİNİ HEP BİRLİKTE BAŞARACAKLARINI SÖYLEDİ.
Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İSDEM ekipleriyle birlikte "maske-mesafe-hijyen" denetimlerine katılan Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım, mücadeleyi hep birlikte başaracaklarını söyledi.
İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan genelge ile 81 ilde korona virüs tedbirlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Kırıkkale’nin Keskin ilçesindeki denetimlerde ise Belediye Başkanı Dede Yıldırım, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları için uyardı. İş yerlerinin yanı sıra cadde ve sokaklarda da denetim yapan Yıldırım, "Bugün Salgın Denetim ekiplerimizle birlikte belediye zabıta ekipleri ve tüm ilçe müdürlükleri olarak sahada denetim gerçekleştirdik. Bu mücadeleyi birlikte yürüterek başaracağız. O yüzden daha dikkatli olmak zorundayız. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına lütfen uyalım" dedi.
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