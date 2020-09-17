Başkan Uça’dan Belediye Başkanı Saygılı’ya ziyaret
KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR BAŞKANI VELİ UÇA, KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SAYGILI'YI MAKAMINDA ZİYARET EDEREK YENİ SEZON FORMASI HEDİYE ETTİ.
Kırıkkale Büyük Anadoluspor Başkanı Veli Uça, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’yı makamında ziyaret ederek yeni sezon forması hediye etti.
TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Kırıkkale Büyük Anadoluspor Başkanı Veli Uça, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’yı hafta sonu oynanacak 52 Orduspor deplasmanı öncesi ziyaret etti. Kırıkkale Büyük Anadoluspor Başkanı Veli Uça ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı her zaman takımımızın yanında oluyor. Geçtiğimiz yıl şampiyonluğumuzda büyük katkısı var. İnşallah bu yıl da el birliği ile takımımızı bir üst lige çıkaracağız" ifadelerini kulandı.
"Sporun ve sporcunun destekçisi olmaya devam edeceğiz"
Kırıkkale Büyük Anadoluspor Başkanı Veli Uça’yı makamında ağırlayan Başkan Saygılı ise, her zaman takımın yanında olduğunu ifade etti. Başkan Saygılı, “Takımımıza her zaman destek veriyoruz. İnşallah 3. Lig’de de başarılı bir sezon geçirerek daha iyi yerlere geleceğiz. Sporun ve sporcunun destekçisi olmaya devam edeceğiz. Yönetim, teknik heyet, taraftarlarımız ve futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Bu takım başarısını sürdürecek” diye konuştu.
Ziyaretin sonunda Kırıkkale Büyük Anadoluspor Başkanı Veli Uça, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’ya yeni sezon formasını hediye etti.
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