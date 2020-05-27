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Başkan Türkyılmaz koyun kırptı

YAHŞİHAN BELEDİYE BAŞKANI OSMAN TÜRKYILMAZ, KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİNİ ZİYARET EDERKEN KOYUN KIRPMAYA YARDIM ETMEYİ DE İHMAL ETMEDİ.

Başkan Türkyılmaz koyun kırptı

YAHŞİHAN BELEDİYE BAŞKANI OSMAN TÜRKYILMAZ, KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİNİ ZİYARET EDERKEN KOYUN KIRPMAYA YARDIM ETMEYİ DE İHMAL ETMEDİ.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 12:59
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Başkan Türkyılmaz koyun kırptı

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, küçükbaş hayvan yetiştiricilerini ziyaret ederken koyun kırpmaya yardım etmeyi de ihmal etmedi.

Başkanlık görevine geldiğinden beri ‘Her yerdeyiz, gönüllerdeyiz’ sloganıyla hareket eden Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, küçükbaş hayvan yetiştiricilerini ziyaret etti. Burada çobanlarla uzun uzun sohbet eden Türkyılmaz, eline aldığı makasla koyunları kırpmaya da yardım etti. Koyunları kırparken bir hayli becerikli olan Türkyılmaz, yaptığı açıklamada Şeyh Edebali’den alıntı yaparak “Geçmişini bilmeyen, geleceğini de bilemez. Geçmişini iyi bil ki, geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki, nereye gideceğini unutmayasın” dedi.

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