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Başkan Türkyılmaz: "Günlük 120 haneye yemek dağıtıyoruz"

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, düzenlediği birlik ve beraberlik iftarında, "Müge Anlı mobil aşevi aracımız ile günlük 120 haneye 4 çeşit yemek ulaştırıyoruz" dedi.

KIRIKKALE 26.04.2022, 13:47
Başkan Türkyılmaz: "Günlük 120 haneye yemek dağıtıyoruz"

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, düzenlediği birlik ve beraberlik iftarında, "Müge Anlı mobil aşevi aracımız ile günlük 120 haneye 4 çeşit yemek ulaştırıyoruz" dedi.

Ramazan ayının paylaşma duygusunun en iyi şekilde yaşatılması amacıyla Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, birlik ve beraberlik iftarı düzenledi. İftar yemeğinde MHP yönetimi başta olmak üzere ilçe halkı bir araya geldi. İftar programında konuşan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Ramazan, İslam’ın merhametini, hakkaniyetini ve ibadetini, bilgi ve erdemle bütünleşmiş ahlakını, tüm insanlığa anlatan kutsal bir aydır. Bizlere birliği beraberliği hatırlatır. Ramazan sevgidir, samimiyettir, paylaşımdır. Bu bağlamda Yahşihan Belediyesi olarak yemekhane personelimiz tarafından 4 çeşit yemek hazırlanıp Müge Anlı Mobil Aşevi aracımız ile günlük 120 haneye ulaştırıyoruz. Yine yüzlerce haneye ilçemiz marketlerince hazırlanan erzak ve çek yardımları yaparak vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.

İlçede yapılan çalışmalar hakkında da açıklamalarda bulunan Türkyılmaz, "Toplamda 9 bin 800 metreküp kapasitesine sahip 4 adet su deposu kazandırdık. Altyapı çalışmalarımızda toplamda 291 bin 60 metre kazı çalışması yaptık. Buda demek oluyor ki Kırıkkale’den Samsun’a kadar olan bir mesafe kadar çalışma yapmışız. Altyapı çalışmalarının hemen ardından üstyapı çalışmalarına geçtik ve asfaltımızı ilçemizin çoğuna attık. Şu an için PMT serim çalışmaları Yenişehir’de devam ediyor. İnşallah bayramda asfalt serim çalışmalarımız kaldığı yerden devam edecek. Ayrıca Yenişehir ve Seyrantepe Mahallemizin kilit parke ve kaldırım yapım işi de devam ediyor. Diğer Mahallerimiz ise ihale aşaması bittiğinde en kısa sürede başlanacaktır. Bizler Yahşihan’ımıza değer katmak adına her zaman üretken belediyecilik çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizlere bu çalışmalarımızda desteğini hiçbir zaman esirgemeyen milletvekilimiz Sayın Halil Öztürk ve il başkanımız Sayın Murat Abalı başta olmak üzere herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bizler bir oldukça aşamayacağımız engel yok Allah’ın izniyle. Hepinize saygı sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin inşallah" ifadesini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale İl Başkanı Murat Abalı da Yahşihan halkı ile birlikte aynı iftar sofrasında olmaktan büyük mutluluk yaşadığını belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ise, "Yahşihan Belediye Başkanımız Sayın Osman Türkyılmaz’ın organize ettiği iftar yemeği için teşekkür ediyorum. Üretken belediyecilik adına yapmış olduğu çalışmaları yakından takip ediyorum. Milletvekili seçildiğimiz Kırıkkale’mizde gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyor, Milliyetçi Hareket Partisini anlatmaya devam ediyoruz. Kırıkkale’nin ve ilçelerinin sorun ve taleplerini çözmek amacıyla her alanda özverili şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçmişte olduğu gibi bugünde milletimizin yanındayız ve de olmaya da devam edeceğiz. Bu iftar etkinliğinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İnşallah hep birlikte daha güzel işlere imza atacağız ve halkımızın sorunlarına, taleplerine her zaman çözüm olacağız" diye konuştu.

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