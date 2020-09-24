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Başkan Saygılı’dan sağlık çalışanlarına ‘süt şekeri’
KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SAYGILI, COVİD-19 İLE MÜCADELEDE ÖZVERİYLE GÖREV YAPAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SÜT ŞEKERİ GÖNDERDİ.
KIRIKKALE 24.09.2020, 13:03
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Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Covid-19 ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına süt şekeri gönderdi.
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı Yüksek İhtisas Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarına süt şeker gönderdi. Özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür eden Başkan Saygılı, salgına karşı en büyük mücadeleyi verdiklerini belirterek, "İlimizdeki bütün doktorlarımız, hemşirelerimiz, sağlık çalışanlarımız takdire şayan fedakarlık göstermekteler. En riskli meslek olmasına rağmen görevlerini fedakarca ve büyük bir özveriyle yerine getiriyorlar" ifadelerini kullandı.
Sağlık çalışanları da Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’ya teşekkür ederek çalışmasında başarılar diledi.
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