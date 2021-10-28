Başkan Saygılı: "Savunma sanayisinin lokomotif şehri olacağız"

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, savunma sanayinin lokomotif şehri olacaklarını ifade ederek, silah fabrikalarının iş istihdamına katkı sağladığını belirtti.

Kırıkkale Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’nın ekonomiye katkı sağlayan savunma sanayi alanındaki fabrikaları ziyaret ettiği belirtildi. Açıklamada, görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Makine Kimya Endüstrisi’ne (MKE) yedek parça tedarik eden firmaların sayısının artmasıyla birlikte Türkiye’nin savunma sanayi alanındaki lokomotif şehri rolünü üstlendiğini belirtti.

Saygılı, ROKETSAN fabrikası ile birlikte Türkiye’nin parlayan bir kenti olması yönünde önemli adımlar atıldığını dile getirerek, "Kırıkkale’nin istihdamına katkı sağlayan tüm firmalarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Üretim ve istihdamın Kırıkkale için önemli olduğunu bu yüzden de fabrikaları olan sanayi kuruluşlarıyla yakından ilgilenmeye devam ediyoruz. Şehrimizin her alanında sanayi sektörüne ve üreticiye ihtiyacı var. İnanıyorum ki; Silah Organize Sanayi Bölgemiz hem ülkemiz hem de Kırıkkale’miz için önemli kazançlar sağlıyor. Bu fabrikalarımızı şehrimizin ekonomisi için elzem görüyoruz" ifadesini kullandı.