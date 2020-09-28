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Başkan Saygılı Ermenistan’ı kınadı
KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SAYGILI, ERMENİSTAN'IN AZERBAYCAN'A YÖNELİK SALDIRISINI KINADI.
KIRIKKALE 28.09.2020, 15:22
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Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını kınadı.
Başkan Saygılı yaptığı yazılı açıklamada, "Ermenistan tarafından Azerbaycan’a yapılan alçak saldırıyı kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Her zaman ve her koşulda can kardeşimiz Azerbaycan’ın yanındayız” ifadelerini kullandı.
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