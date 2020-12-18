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Bahşılı’da esnafa yakıt desteği
Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde korona virüs (Covid-19) nedeniyle ekonomik olarak zor durumda kalan esnafa yakıt desteği sağlanıyor.
KIRIKKALE 18.12.2020, 12:32
Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde korona virüs (Covid-19) nedeniyle ekonomik olarak zor durumda kalan esnafa yakıt desteği sağlanıyor.
Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin örnek bir çalışmaya daha imza attı. Başkan Tekin’in talimatı ile ilçede özel olarak yolcu taşımacılığı yapan esnafa Covid-19 tedbirleri süresince yakıt desteği sağlanacak.
Her zaman vatandaşların yanında olduklarını kaydeden Başkan Tekin, “Pandemi önlemleri nedeniyle yolcu taşımacılığı yapan esnaflarımızın zor durumda olduğunu biliyoruz. Onlara yakıt desteği sağlayarak katkıda bulunmak istedik. Önlemler ve bu süreç bitene kadar desteğimiz devam edecek” dedi.Zor bir dönem geçirdiklerini ve böylesi bir desteğin önemli olduğunu belirten araç sahipleri, “Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, Covid-19 önlemleri kapsamında Özel Halk Otobüsü sahiplerine yakıt desteği yapıyor. Bu hastalık bitene kadar da desteğin devam edeceği bildirildi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun” ifadelerini kullandı.
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