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Bahşılı’da durak koltukları yenilendi

KIRIKKALE’NİN BAHŞILI İLÇESİNDE YOLCU DURAKLARININ KOLTUKLARI DAYANIKLI MALZEMELER İLE YENİLENDİ.

KIRIKKALE 30.09.2020, 11:54
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Bahşılı’da durak koltukları yenilendi

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde yolcu duraklarının koltukları dayanıklı malzemeler ile yenilendi.

Bahşılı Belediyesi’nin ilçe genelindeki çalışmaları devam ediyor. Belediye tarafından otobüs yolcu duraklarının koltukları, daha dayanıklı malzemeler ile değiştirilerek yenilendi. Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin’in girişimleri ile temin edilen dayanıklı koltuklar otobüs duraklarına monte ediliyor. Çalışma ile ilgili bilgi veren Başkan Tekin, “İlçedeki otobüs duraklarının oturma koltuklarını yeniledik. Malzemelerimiz futbol sahalarında kullanılan, güneşe dayanıklı ve yanmama özelliğine sahip” dedi.

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