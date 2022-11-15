Bahşılı Belediyesinden ulaşım desteği

Kırıkkale’nin Bahşılı Belediyesi tarafından 65 yaş üstü, şehit aileleri, gazi ve malullere elektronik otobüs kartı dağıtıldı.

Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, ilçedeki şehit aileleri, gaziler ve maluller ile 65 yaşının üzerindeki vatandaşların toplu ulaşımda ücretsiz seyahat etmeleri için elektronik kart verdiklerini söyledi.

Makamda düzenlenen etkinlikte konuşan Tekin, "İlçemizdeki şehit aileleri, gazilerimiz ve maluller ile 65 yaşının üzerindeki vatandaşlarımızı kapsayan 150 kişiye elektronik kart dağıttık. Otobüslerde her vatandaşa ücretsiz ayda 60 biniş hakkı verildi. Vatandaşlarımızın günde iki defa kartlarını okutarak gidip gelme hakları bulunuyor. Onlara tanınan kontenjanları aşarlarsa yüzde 20 indirimli yükleme yapılabilecektir. Bu kartlar Bahşılı’da geçiyor" dedi.

Belediyeyi 43 milyon borçla devir aldıklarını ifade eden Tekin, "Belediyede 8 milyon lira borç ödemesi yaptık. Düzenli maaş ödüyoruz ve birçok yeşillik alan yaptık, yapmaya da devam ediyoruz inşallah. Önce Allah’ın sonra sizlerin duaları ile başarıyoruz. 5 tane otobüs aldık, günde bine yakın öğrencilerimizi de ücretsiz taşıyoruz. Yeni uygulamamız hayırlı olsun. Sizlerden dua bekliyoruz. Başka da bir talebimiz yoktur sizden" diye konuştu.