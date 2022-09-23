Atık malzemeler geri dönüşüme kazandırılıyor

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi tarafından atık malzemelerin geri dönüşüme kazandırılmasıyla amacıyla başlatılan kampanya sürüyor.

Yahşihan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce, "Sıfır Atık" projesi çerçevesinde kağıt, metal, plastik ve cam atıklarının geri dönüşüme kazandırılması için ilçenin farklı noktalarına atık kutuları yerleştirildi. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, çevre kirliliğinin önüne geçmek ve ekonomiye katkı sağlanması amacıyla başlatılan kampanyaya vatandaşların da destek vermesini istedi.

Kampanyanın öneminden bahseden Türkyılmaz, "Sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma anlayışı ile ilçemizin en yoğun kullanılan noktalarına toplamda 60 adet atık toplama kutusu yerleştirdik. ’Sıfır atık’ projesiyle amacımız atık miktarını olabildiğince azaltarak israfı önlemek ve kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamaktır. Gelecek nesillerde çevre bilincinin oluşturulması açısından çok önemli bir yola çıktık. Toprak en büyük sahiplenicidir. Buradan tüm ilçe halkımıza projemizde desteklerini beklediğimizi söylemek isterim. Gelin hep birlikte doğaya nefes olalım" dedi.