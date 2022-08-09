Aralarında köy muhtarı da var, düğünlerde havaya ateş açan 6 magandaya para cezası

Kırıkkale’de köy düğününde havaya ateş açan ve aralarında köy muhtarının da olduğu 6 kişiye toplamda 3 bin 486 lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından maganda kurşunlarının engellenmesi amacıyla hayata geçirilen "silahtan çıkan ses, kaybedilen bir nefes" kampanyası çerçevesinde düğün ve nişan organizasyonlarında denetimler sürüyor.

Keskin ilçesine bağlı Danacıobası köyünde 7 Ağustos günü düzenlenen bir düğünde muhtar H.İ.E.’nin havaya ateş açması neticesinde, kurşunun zarar verdiği aydınlatma sisteminden kopan parçalar 2 şahsın yaralanmasına sebep oldu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından silah muhafaza altına alındı. Adli işlem başlatılan köy muhtarı H.İ.E.’ye 581 lira idari para cezası uygulandı.

3 Ağustos günü Karacali köyündeki bir düğünde de havaya ateş açan A.A. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Ruhsatsız olduğu tespit edilen tabancasına da el konuldu. Son bir aylık dönem içerisinde düğünlerde silah atan 6 şahsa toplamda 3 bin 486 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.