AFAD’dan hayati uyarı bildirimi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kırıkkale’deki vatandaşlara "hayati uyarı bildirimi" mesajı gönderdi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından telefonlara "hayati uyarı bildirimi" gönderildi. Uyarıda, "Ülkemizde devam eden meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığınız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayınız" denildi.