AFAD Başkanı Sezer’den İHA’ya ziyaret

Kırıkkale Valisi iken Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) olan Yunus Sezer, İhlas Haber Ajansı (İHA) Kırıkkale Bölge Müdürlüğü’ne veda ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete de yayımlanan karara göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığına Kırıkkale Valisi Yunus Sezer atandı. Kırıkkale’de yaklaşık 3 yıl görev yapan Sezer, tüm ilçe kaymakamlarını, belediye başkanlarını, kamu kurumları, basın ve sivil toplum kuruluşlarına veda ziyaretleri gerçekleştirdi.

Sezer, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut ile birlikte İhlas Haber Ajansı (İHA) Kırıkkale Bölge Müdürlüğü’nü de ziyaret etti. Bölge Müdürü Kadir Arslan, 3 yıllık süre içerisinde yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Başkan Sezer’e teşekkürlerini iletti. Daha sonra hatıra fotoğrafı çekindi.