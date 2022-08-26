AB destekli ’mobil sağlık okuryazarlığı uygulaması’ tanıtıldı

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğünce, Avrupa Birliği Erasmus + Programı Yetişkin Eğitiminde Stratejik Ortaklık projeleri çerçevesinde desteklenen "mobil sağlık okuryazarlığı uygulaması" tanıtımı yapıldı.

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı proje birimi ekiplerince, 2019 yılından itibaren üzerinde çalışmalar yapılarak oluşturulan "MobiHealth" (mobil sağlık) uygulaması tanıtıldı. Proje hakkında bilgiler veren İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, değişen dünya koşulları teknoloji okuryazarlığı ve gıda okuryazarlığı gibi sağlık okuryazarlığı kavramını da hayatın bir parçası haline geldiğini söyledi.

Uygulamanın önemine vurgu yapan Dr. Ağırtaş, "Sağlık okuryazarlığı basit tabirle; bir hastaya tıbbi bir bilgi vermek istendiğinde, bireyin bu bilgiyi anlayıp, yorumlaması ve buna uygun davranış göstermesi olarak tanımlanabilir. Son yıllarda sağlık hizmetlerinde nitelik ve nicelik yönünden görülen kalite artışının daha da anlamlı olabilmesi, sağlık hizmeti alanlar için sağlık okuryazarlığı seviyesinin daha da yükseltilmesini zorunlu kılmaktadır. Daha anlaşılır bir şekilde ifade etmek gerekirse bir hekimin hasta üzerinde göstereceği tedavi başarısı, hastanın hekim önerilerini ve tedavi süreçlerini anlaması, yorumlaması ve doğru uygulamasına da önemli ölçüde bağlıdır" dedi.

"Sağlık eğitimi açısından yenilikçi yetişkin eğitimi modelleri" projesi hakkında bilgiler aktaran Ağırtaş, "Türkiye ile birlikte Avusturya ve Portekiz’den toplam 6 kuruluşun bir araya geldiği bir stratejik ortaklık projesidir. AB Erasmus + Yetişkin Eğitiminde Stratejik Ortaklıklar programı çerçevesinde 82 bin 60 euro hibeyle desteklenmiş, bu çerçevede 3 ortak ülkenin Kırıkkale, Viyana ve Braga şehirlerinde sağlık okuryazarlığı seviye tespit çalışması yapılmıştır. Avrupa Birliği (AB) ölçekleri kullanılarak yapılan sağlık okuryazarlığı araştırmalarında Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yeterli veya mükemmel düzeyde sağlık okuryazarlığına sahip olanların düzeyi yüzde 52 iken aynı ölçekler kullanılarak ülkemizde yapılan çalışma sonucunda bu oran yüzde 32 olarak belirlenmiştir. Müdürlüğümüz tarafından ilimizde yapılan anket çalışması sonucunda ise bu oran yüzde 29 ile Türkiye ortalamasının da altında çıkmıştır" şeklinde konuştu.

Mobil uygulamanın 4 farklı dilde hazırlandığını anlatan Ağırtaş, ""Türkçe ile birlikte İngilizce, Almanca ve Portekizce dillerinde hazırlanan Mobil Sağlık Okuryazarlığı Uygulaması teknolojinin sağladığı imkanlar sayesinde ilimiz ve ülkemiz ile birlikte tüm dünya halklarının kullanımına sunulacak bir mobil sağlık eğitimi platformu olarak bu alanda yapılan ilk çalışmadır. Uygulamanın tüm vatandaşlarımız tarafından aktif olarak kullanılması ile sağlık okuryazarlığı seviyesinin arttırılmasını temenni ediyor, uygulamanın ilimiz başta olmak üzere ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Özel bir salonda düzenlenen programa; Vali Yardımcısı Mehmet Miraç Topaloğlu, Defterdar Yaşar Derinkuyu, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Şinasi Kaya, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Uğur Atar, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mahmut Coşkun ve Enerji-SA İl Müdürü Mustafa Düzgün ile çok sayıda davetli katıldı.