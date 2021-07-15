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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehitler anıldı

Kırıkkale’de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

KIRIKKALE 15.07.2021, 12:40
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehitler anıldı
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Kırıkkale’de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, Kırıkkale Şehitliğinde düzenlenen program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar’ın dua etmesiyle başladı. Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
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