Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kayıt dışı kalmayı zorlaştıran dijitalleşmenin katkısıyla kapsamlı kira denetimlerini sürdürdüklerini açıklayarak 700 bin mükellefe cezalı işlem yapılacağını söyledi. Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kayıt dışı kalmayı zorlaştıran dijitalleşmenin katkısıyla kapsamlı kira denetimlerimizi sürdürüyoruz. Kira geliri tespit edilen ve birçok defa hatırlatma yapıldığı halde beyanname vermeyen yaklaşık 700 bin mükellef hakkında cezalı işlem yapılacak. Ayrıca tapu ve ikamet bilgileri kullanılarak kiraya verildiği değerlendirilen 1,5 milyon konut için fiili denetim çalışması başlattık. Vergilendirilmeyen her tür haksız kazancın takipçisiyiz.”