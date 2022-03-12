"Zeytinyağı Üretim ve Depolama Tesisi" yerinde incelendi

Kilis İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın ile İmar komisyonu üyeleri "Zeytinyağı Üretim ve Depolama Tesisinin yerinde incelemelerde bulundular.

İl Genel Meclisi Başkanı Yalçın, İl Genel Meclisi üyeleri ve İmar Komisyonu üyeleriyle birlikte Kilis’in Musabeyli ilçesine bağlı Yastıca köyünde yapılması planlanan "Zeytinyağı Üretim ve Depolama Tesisi" için 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında ilgilisince hazırlattırılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı için alana giderek incelemelerde bulundular.