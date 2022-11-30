Zeytin dalları fırınlar ile sobalarda yakalıyor

Kilis’te budanan zeytin ağaçlarının dalları, pide fırınlarında ve vatandaşlar tarafından sobalarda yakılıyor.

Türkiye’de önemli bir zeytincilik merkezi olan Kilis’te, zeytin hasadı sonrası ağaçlar budanıyor. Budanan zeytin ağaçlarının dalları, fide fırınlarında ekmek pişirmeye yarıyor. Kilis‘te bir çok pide fırınında zeytin dalı ile ekmek pişirirken, dar gelirli vatandaşlar ise zeytin dallarını odun ve kömür sobalarında tutuşturuk veya yakacak olarak kullanılıyor. Zeytin bahçelerinden toplanan dallar, at arabaları veya traktörlerle Kilis’e getirilerek satılıyor.