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Zabıtadan KDV denetimi
Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde KDV indiriminin uygulanıp uygulanmadığını denetledi.
KİLİS 16.02.2022, 09:35
Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde KDV indiriminin uygulanıp uygulanmadığını denetledi.
Zabıta Müdürlüğü personeli tarafından başta zincir marketler, yerel marketler, gıda satışı yapan iş yerlerine yönelik olarak, KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesinden sonra indirimin ürünlere yansıtılıp yansıtılmadığını denetledi.
Ayrıca, etiket fiyat kontrollerini de yapan zabıta personeli, denetimlerin artarak süreceğini belirtti.