Zabıtadan fiyat ve etiket denetimi

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından gıda satan iş yerleri ile zincir marketlerde fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, market ve işletmelerde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi. Zabıta personeli, ürün etiketleri, fahiş fiyat artışı ve gramaj eksikliği denetimlerini gerçekleştirerek işletmecilere uyarılarda bulundu. Denetimlerin artarak süreceği bildirildi.