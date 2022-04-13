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Zabıtadan fiyat ve etiket denetimi
Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından gıda satan iş yerleri ile zincir marketlerde fiyat ve etiket denetimi yaptı.
KİLİS 13.04.2022, 16:39
Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından gıda satan iş yerleri ile zincir marketlerde fiyat ve etiket denetimi yaptı.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, market ve işletmelerde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi. Zabıta personeli, ürün etiketleri, fahiş fiyat artışı ve gramaj eksikliği denetimlerini gerçekleştirerek işletmecilere uyarılarda bulundu. Denetimlerin artarak süreceği bildirildi.