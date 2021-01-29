Zabıtadan etiket denetimi

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından Gıda satan iş yerleri ile marketler üzerinde etiket denetimi gerçekleştirdi.

Gıda sektöründe anormal fiyat atışları üzerine Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda satan iş yerleri büyük marketler sıkı bir şekilde denetlenmeye başlandı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha rahat ve güvenilir bir ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için denetimlerini sürdürdüğünü, denetim sürecinde ürünlerin etiket kontrolü ve uygun şartlarda satılıp satılmadığı kontrol edildiği bildirildi.