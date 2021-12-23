Zabıta denetimleri sıklaştırdı

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından Kent genelinde denetimlerini sıklaştırdı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, Yapılan rutin uygulamalar çerçevesinde, fırın önünde zeytin dalı koyarak işgale ve kirliliğe sebep olan esnaflara yönelik denetimler devam ediyor. Zabıta ekipleri, Ruhsatsız iş yeri denetimleri devam ederken, il merkezinde faaliyet gösteren beton mikser ve trance mikserlerinin muayeneleri yapılarak, yıllık çalışma izin belgeleri düzenlenerek yola beton dökenlere cezai işlem uygulandığı bildirildi.