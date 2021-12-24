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“Yunus Ne Hoş Demişsin” başlıklı şiir dinletisi gerçekleştirildi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Yunus Ne Hoş Demişsin” başlıklı şiir dinletisi gerçekleştirildi.

KİLİS 24.12.2021, 12:17
“Yunus Ne Hoş Demişsin” başlıklı şiir dinletisi gerçekleştirildi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Yunus Ne Hoş Demişsin” başlıklı şiir dinletisi gerçekleştirildi.

Fen Edebiyat Fakültesi ile Dil ve Edebiyat Topluluğu öncülüğünde 2021 “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” kapsamında; Türk-İslam medeniyetinin yetiştirdiği, Anadolu insanın sevgi ve hoşgörüsünün ete kemiğe bürünmüş hali olan, geçmiş erenlerin hatemi gelecek erenlerin başı Yunus Emre’nin her dem taze kalan fikirlerini yeniden yaşatmak adına Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencileri tarafından Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda “Yunus Ne Hoş Demişsin” başlıklı bir şiir dinletisi tertip edildi. Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencilerinden Sümeyra Özaydın’ın sunuculuğunu yaptığı program Abdulvahap Dursun ve Burak Kaya Tekin’in hazırladığı, Yunus Emre’nin Hacı Bektaş-ı Veli ile karşılaşması ve sonrasında gelişen olayların konu edildiği gösterisi ile başladı. Yunus Emre’nin menkıbevi hayatından bazı kesitlerin anlatıldığı gösterinin ardından Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencilerinden Rüveyda Şahin “Dağlar İle Taşlar İle Çağırayım Mevlam Seni”, Ayfer Ören “İşitin Ey Yarenler Aşk Bir Güneşe Benzer”, Merve Vurucu “Bize Didar Gerek Dünya Gerekmez”, Ayşen Eylül Köroğlu “Kahrın Da Hoş Lütfun Da Hoş”, Sevilay Akyol “Mana Evine Daldık”, Melisa Aslan “İki Cihan Zindan İse”, Türkan Beyzanur Bağarsakçı “Aşk Makam-ı Âlîdir”, Ahmet Çiftçi “Ben Dervişim Diyene”, Emine Obuz “Canlar Canını Buldum”, Alparslan Nurullah Yassı “Gönül Çalab’ın Tahtı”, Zeynep Karataş “Adım Adım İleri”, Derya Yıldırım “İlim İlim Bilmektir”, Alican Doğan “Mülk-i Bekâdan Gelmişem”, Döndü Dursun “Bilirim Seni Yalan Dünyasın”, Ferhat Tunçel “Bana Seni Gerek Seni”, Serdar Bayton “Hak Bir Gönül Verdi Bana”, Zehra Kartal “Göçtü Kervan Kaldık Dağlar Başında” isimli Yunus Emre’nin şiirlerini seslendirdi. Programda Vahit Bostan ise sözleri Yunus Emre’ye ait olan "Gel Gör Beni Aşk Neyledi" ilahisini okudu.

Şiir dinletisi, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Kanter’in teşekkür konuşmasının ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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