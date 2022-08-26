YÖKAK değerlendirme takımı, üniversiteyi ziyaret etti

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurumsal Dış Değerlendirme Programında, Değerlendirme Takımı’ndan oluşan bir heyet, Kilis 7 Aralık Üniversitesini ziyaret etti.

Rektörlük Makamı’nda gerçekleşen ziyarette, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, YÖKAK Dış Değerlendirme Takım Başkanı Prof. Dr. Esra Siverekli, Akademik Değerlendirici Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı, Akademik Değerlendirici Doç. Dr. Esra Doğru Hüzmeli ve Öğrenci Değerlendiricisi Nursena Besnili ile bir görüşme gerçekleştirdi. Sonrasında, kalite süreçlerinden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Aldemir ve Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Ali Kestane ile birlikte Değerlendirme Takımı üyeleri, Üniversitenin Kalite Komisyonu üyeleri ve senatörler bir araya geldi. Doç. Dr. Ali Kestane, Üniversitenin Kalite çalışmalarında liderlik, yönetim ve kalite, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı boyutlarında gerçekleştirilen çalışmaları sundu. Gerçekleştirilen görüşmede, üniversitenin kalite çalışmalarının değerlendirilmesi ve izlenmesine yönelik bilgiler paylaşılarak söz konusu çalışmaların iyileştirilmesine yönelik çözüm önerileri getirildi. YÖKAK Değerlendirme Takımı, Üniversite de Kütüphane ve Kongre Merkezi ile Kilis Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne de ziyaretlerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yapılan ziyaretler sonrasında, Değerlendirme Takımı üyeleri, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile rektörlük makamında bir araya gelerek bilgi paylaşımında bulundular.

Rektör Karacoşkun, değerlendirme takımı üyelerine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.