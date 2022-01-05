Yetimeğlu’ndan Rektör Karacoşkun’a ziyaret

Kilis Kuvayi Milliye ve Mücahitler Derneği Başkanı Reşit Yetimoğlu ve beraberindeki üyeler, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektörlük Makamı’nda bir araya geldi. Yetimoğlu, Kuvayi Milliye Derneği’nin tarihçesinden kısaca bahsettikten sonra dernek bünyesinde yapılan ve yapılması planlanan faaliyetler hakkında bilgiler verdi.

Görüşmenin sonunda Reşit Yetimoğlu, Rektör Karacoşkun’a kalpak giydirdi. Rektör Karacoşkun, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Reşit Yetimoğlu ile beraberindeki üyelere teşekkür etti.