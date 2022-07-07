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Yenilenen Kemoterapi Merkezi açıldı

Kilis Devlet Hastanesinde hayırsever iş insanı Yaşar Aktürk tarafından yenilenen Alev-Yaşar Aktürk Kemoterapi Merkezinin açılışı törenle yapıldı.

KİLİS 07.07.2022, 13:02
Yenilenen Kemoterapi Merkezi açıldı

Kilis Devlet Hastanesinde hayırsever iş insanı Yaşar Aktürk tarafından yenilenen Alev-Yaşar Aktürk Kemoterapi Merkezinin açılışı törenle yapıldı.

Devlet Hastanesi eski acilinin olduğu bölgeye İstanbul-Kilis Vakıfı Başkanı Yaşar Aktürk tarafından yenilenen Alev-Yaşar Aktürk Kemoterapi Merkezinin açılışına Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis Devlet Hastanesi Başhakemi Uzman Dr. Fazıl Arısoy, Kilis Vakfı Temsilcisi Ahmet Haşim Özyurt ile davetliler katıldı.

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