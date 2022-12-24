"Yeni Bir Ontolojinin İmkanı, İnsan ve Doğa" Konferans verildi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Yeni Bir Ontolojinin İmkanı, İnsan ve Doğa" başlıklı konferans gerçekleştirildi.

7 Aralık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Elemanlarından Arş. Gör. Dr. Fatma Betül Tatlı ve Öğr. Gör. Dr. Semir Temiz’in sunumlarıyla, İnsan ve Toplum Bilimleri Konferans Salonu’nda "Yeni Bir Ontolojinin İmkanı, İnsan ve Doğa" başlıklı konferans gerçekleştirildi.

Tatlı ve Temiz’in birlikte verdiği konferansta, ekolojinin sadece biyolojik alana ilişkin bir kavram olmadığı, aynı zamanda toplumsal ekoloji kavramıyla birlikte felsefi bir anlam ve içerimi olduğunu vurgulandı.

Ayrıca insanın doğayla ilişkisinin bir efendilik ilişkisinden ziyade karşılıklılığa dayandığı ve salt tüketime ve almaya yönelik olmadığı takdirde bir bütünlüğü ifade edeceği aktarıldı. Bu ilişkinin yıkıcı ve çöküşe yönelik olmaması için atılacak ilk ve önemli adımın yeni bir ontolojik ve etik kavrayışa sahip olmamızdan geçtiğini belirten konuşmacılar bunu hem antik hem de modern felsefenin kimi yönleriyle yeniden ele alınmasına dayandırdı.