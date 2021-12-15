Yeni araçlar filoya katıldı

Kilis Belediyesi araç parkına 2 hafif ticari araç ile 2 motosiklet daha katıldı.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu ve belediye personeli ile birlikte 2 hafif ticari araç ile 2 motosikletin hizmete girmesi nedeniyle belediye önünde düzenlenen törene hizmete girdi. Belediye Başkanı Ramazan, yeni hizmet araçlarının Kilis’e hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Vatandaşımıza daha hızlı ve daha etkili hizmet verebilmek için öz kaynaklarımızla satın aldığımız araçlarımız ile araç filomuzu yeniliyoruz, kendi araçlarımızla şehrimizin dört bir yanında çalışmalarımızı hızlandırıyoruz” ifadesine ver verdi.