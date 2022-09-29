Kilis’te, "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği düzenlendi.

Hatice Mehmet Döğme İlkokulu önündeki Turgut Özal Caddesi üzerinde gerçekleştirilen etkinliğe, Vali Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ve öğrenciler katıldı. Vali Soytürk, Kampanyaya dikkati çekmek için yaya yolundaki kırmızı alanı boyarken, öğrenciler ve vatandaşların trafik kurallarına uymaya davet etti.

Etkinlik çerçevesinde Turgut Özel Caddesi üzerinde bulunan Hatice Mehmet Döğme İlkokulu öğrencileri, ellerinde Türk bayrakları ve "yayalar kırmızı çizgimiz" yazılı afişlerle yaya yolundan karşıya geçti.