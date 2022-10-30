Yardıma muhtaç hayvanlar için bir araya geldiler

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis İl Şube Müdürlüğü ile Canpati derneği tarafından yardıma muhtaç hayvanlar için düzenlenen etkinlikte elde edilen gelirler sokak hayvanları için kullanılacak.

Milli Parklar Kilis İl Şube Müdürlüğü ile Canpati derneği tarafından sokak hayvanlarına yönelik bir yadım etkinliği düzenlendi. Yardım programında satılan yiyeceklerden elde edilen gelir, yardıma muhtaç sokak hayvanlarının tedavisi ile beslenmesinde kullanılacağı bildirildi.