Yaralı bulunan atmaca koruma altına alındı

Kilis’in Elbeyli ilçesinde jandarma personeli tarafından yaralı halde bulunan atmaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Elbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından devriye faaliyetinde yaralı halde bulunan atmaca koruma altına alınarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Atmaca tedavi altına alınarak, yapılacak tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.