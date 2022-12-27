Yağmur çiftçilerin yüzünü güldürdü

Kilis’te 2 gündün süren sağanak yağış geçen yıl aynı dönemi geçti.

Geçen yıldan beri kuraklıkla boğuşan Kilis’te metrekareye düşen yağmur miktarı bugün itibariyle 105 kilograma ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde yağan yağmur miktarı 90 kilogram oldu. Hububat eken çiftçiler, son yağan yağmurun faydası olduğunu, şuan itibariyle toprağın suya doyduğunu, yeni yağışların gelmesi halinde kuraklık tehlikesini atlatacaklarını ifade ettiler.