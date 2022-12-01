Yabancı öğrenciler için tanışma toplantısı düzenlendi

Üniversitede Uluslararası Öğrenci Topluluğu tarafından “2022-2023 Akademik Yılı Uluslararası Öğrenci Tanışma Toplantısı”, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Aldemir ve Uluslararası İlişkiler Ofisi personelleri Öğr. Gör. Yusuf Avar ve Öğr. Gör. Emre Baran Pak katıldı. Toplantı, Aldemir, uluslararası öğrencilerin tüm öğrenciler gibi eşit şartlara sahip olduğunu ifade etti.

Üniversite de okuyan uluslararası öğrencilerin sayısının düzenli bir şekilde arttığını ve de daha çok uluslararası öğrenci almak için çalışmaların yapıldığını vurgulayan Aldemir, 20’den fazla ülkeden öğrenciye sahip olduğunu belirtti. Daha önce 7 Aralık üniversitesi ve farklı üniversiteler tarafından yapılan Yabancı Öğrenci Sınavı’nın (YÖS) artık ÖSYM tarafından gerçekleşeceğini belirten Aldemir, YÖS sonuçlarına göre de çok sayıda öğrenciyi Üniversiteye çekmeyi hedeflediklerini ifade etti. Aldemir, Daha sonra da uluslararası öğrencilerin sorunlarının çözümüne yönelik her daim çalıştıklarını ve onların yanında olduklarını ifade etti.

Avar, hali hazırda yürüttükleri BAP projesi hakkında kısa bilgi verip geçen sene uluslararası öğrencilerle yaptıkları anketlerin ön bulgularını paylaştı. Üniversite de okuyan uluslararası öğrencilerin akademik entegrasyonlarının gerçekleşmesinin önemine değinen Avar, uluslararası öğrencilerin şehir ve Üniversite de karşılaştıkları sorunlara ve çeşitli çözüm önerilerine değindi.

Pak ise, Erasmus+ değişim programı hakkında bilgiler verdi. Programın öğrencilere kazanımları üzerinde duran Pak, aynı zamanda Erasmus+ değişim programının başvuru şartlarını ve diğer detayları açıkladı.

Toplantı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.