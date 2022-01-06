Yaban hayvanları için doğaya yem bıraktılar

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından yabani hayvanlar için avlaklara bir ton yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından yem bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının ağır kış şartlarından etkilenmemesi için 1 ton yem bırakıldı.Şube Müdürü Hüseyin Gökdeniz, yaklaşık 1 tonun yemin Beşenli Devlet Avlağı’ndaki farklı noktalara bırakıldığını ifade etti.

Gökdeniz, zorlu kış şartlarında yiyecek bulamayan yaban hayvanlarının aç kalmamaları için yemleme çalışmalarına devam edeceklerini de kaydetti.