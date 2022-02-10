Yaban hayvanları için doğaya yem bıraktılar

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından yabani hayvanlar için avlaklara buğday ile samandan oluşan 500 kilo yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından yem bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının ağır kış şartlarından etkilenmemesi için Yeşiloba Genel Avlağına 250 kilo saman ve 250 kilo buğday olmak üzere toplam 500 kilo yem takviyesi yapıldı.