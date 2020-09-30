Son Dakika
Verimli ve etkili ders çalışma teknikleri anlatıldı
GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI GENÇLİK MERKEZİ TARAFINDAN SOSYAL UYUM PROJESİ KAPSAMINDA TÜRK VE SURİYELİ ÖĞRENCİLERE “"VERİMLİ VE ETKİLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ" ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.
KİLİS 30.09.2020, 15:59
2
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi tarafından Sosyal Uyum Projesi kapsamında Türk ve Suriyeli öğrencilere “"Verimli ve Etkili Ders Çalışma Teknikleri" etkinliği düzenlendi.
Kilis Gençlik Merkezi tarafından Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı Projesi kapsamında temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyarak, "Verimli ve Etkili Ders Çalışma Teknikleri" etkinliğini düzenlendi. Bu tür etkinliklerin devam edeceği bildirildi. Pandemi süresi boyunca ara verilen etkinliklerin yeniden başladığı, temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyularak yapılacağı bildirildi.
21°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 30 Eylül 2020
|İmsak
|05:28
|Güneş
|06:53
|Öğle
|12:59
|İkindi
|16:17
|Akşam
|18:55
|Yatsı
|20:15
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Alanyaspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Antalyaspor
|3
|7
|5. Hatayspor
|3
|7
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Göztepe
|3
|5
|8. Fenerbahçe
|3
|5
|9. Konyaspor
|2
|4
|10. Trabzonspor
|3
|4
|11. Beşiktaş
|3
|4
|12. Sivasspor
|3
|4
|13. Kasımpaşa
|3
|3
|14. Kayserispor
|3
|3
|15. Gaziantep FK
|3
|2
|16. Ankaragücü
|2
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|3
|1
|19. Malatyaspor
|3
|1
|20. Denizlispor
|3
|1
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|3
|7
|2. Tuzlaspor
|3
|7
|3. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|4. İstanbulspor
|3
|6
|5. Altınordu
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|5
|8. Altay
|3
|4
|9. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|10. Bandırmaspor
|3
|4
|11. Giresunspor
|3
|4
|12. Bursaspor
|3
|3
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Menemen Belediyespor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Liverpool
|3
|9
|3. Everton
|3
|9
|4. Aston Villa
|2
|6
|5. Arsenal
|3
|6
|6. Crystal Palace
|3
|6
|7. Leeds United
|3
|6
|8. Tottenham
|3
|4
|9. Chelsea
|3
|4
|10. Newcastle
|3
|4
|11. West Ham
|3
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Man City
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Sheffield United
|3
|0
|20. Fulham
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|6
|2. Granada
|3
|6
|3. Real Sociedad
|3
|5
|4. Celta de Vigo
|3
|5
|5. Valencia
|3
|4
|6. Real Madrid
|2
|4
|7. Getafe
|2
|4
|8. Villarreal
|3
|4
|9. Atletico Madrid
|1
|3
|10. Barcelona
|1
|3
|11. Sevilla
|1
|3
|12. Levante
|2
|3
|13. Osasuna
|3
|3
|14. Athletic Bilbao
|2
|3
|15. Cádiz
|3
|3
|16. Huesca
|3
|2
|17. Real Valladolid
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Deportivo Alaves
|3
|1
|20. Elche
|1
|0