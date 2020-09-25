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Vatandaşlara tek kullanımlık seccade dağıtımı yapıldı

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN CUMA NAMAZINA GELEN VATANDAŞLARA TEK KULLANIMLIK SECCADE DAĞITIMINI YAPILDI.

KİLİS 25.09.2020, 14:29
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Vatandaşlara tek kullanımlık seccade dağıtımı yapıldı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından cuma namazına gelen vatandaşlara tek kullanımlık seccade dağıtımı yapıldı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, tek kullanımlık seccade dağıtımını Cuma Namazı öncesi 4 noktada Ulucami, Haci Cümbüş, Kayabaş ve Küçük sanayi Sitesi camilerinde yapıldı. Namaza gelen vatandaşlara Covid-19 tedbirlerine uygun olarak dezenfektan, maske takdim edilerek, sosyal mesafe konusunda hatırlatmalar yapıldı.

Dağıtıma Gençlik ve Spor il Müdürü Bahattin Yetim, birim müdürleri lider ve gönüllü gençlerimiz katıldı.

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