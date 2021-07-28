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Valilikten korona vakalarında artış açıklaması

Kilis Valiliği, Covit 19 pozitif vakalarında artış yaşandığını, pozivif vakalarda çoğunluğun aşı olmayanlar olduğu belirtildi.

KİLİS 28.07.2021, 14:28
Valilikten korona vakalarında artış açıklaması
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Kilis Valiliği, Covit 19 pozitif vakalarında artış yaşandığını, pozivif vakalarda çoğunluğun aşı olmayanlar olduğu belirtildi.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Covit 19 pozitif vakalarında önemli artış yaşanmaktadır. Tepsit edilen pozitif vaka tanıların çok büyük kısmının aşı olmadığı gözlenmektedir. Maske ve mesafe tedbirlerine uyalım. En yakın zamanda aşımızı olarak hem kendimizi hem Kilis’imizi salgınlardan koruyalım" ifadesine ver verildi.
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