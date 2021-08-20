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Vali Soytürk’ten Kıbrıs Gazilerine ziyaret

Kilis Valisi Recep Soytürk, Kıbrıs gazilerini evlerinde ziyaret etti.

KİLİS 20.08.2021, 10:57
Vali Soytürk’ten Kıbrıs Gazilerine ziyaret

Kilis Valisi Recep Soytürk, Kıbrıs gazilerini evlerinde ziyaret etti.

Vali Recep Soytürk eşi Nurdan Soytürk ve protokol üyeleri ile birlikte, Kilis’te yaşayan gaziler, ziyarete devam ediyor. Vali Soytürk, son olarak, Kıbrıs Gazileri Abdi Vuran, Ökkeş Akpınar, Muzaffer Kaya ve Mehmet Kaptan’ı evlerinde ziyaret etti. Vali Soytürk, Kora gazileri Kıbrıs Gazileri, terör gazileri ile roketli saldırılarda yaralanan sivil vatandaşlar ile şehit ailelerini ziyaretini sürdürüyor. Kıbrıs Gazilerine ziyaret eden Vali Soytürk, gazilerin sorun ve sıkıntılarını dinledi.

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